Легковушка, два ПАЗика и светофор столкнулись на перекрестке в Прокопьевске. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Утром 11 августа в Прокопьевске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двух автобусов. Сейчас виновника ДТП разыскивают стражи порядка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.45 неподалеку от дома №49 по улице Ленина. Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля Lada Priora на пересечении улиц Ленина и Ноградской по каким-то причинам проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, вместо того чтобы остановиться, продолжил движение и столкнулся с автобусом ПАЗ.

Один из автобусов врезался в светофор. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Автобус после столкновения врезался во второй автобус - тоже марки ПАЗ. А тот, в свою очередь, врезался в опору светофора и повалил ее.

- Водитель легкового автомобиля с места ДТП скрылся, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его личности и розыску.

К слову, в ДТП пострадал пассажир отечественной легковушки - мужчина 25 лет. Он обратился за медицинской помощью. Водители обоих «пазиков» не пострадали, в салонах автобусов пассажиров не было.