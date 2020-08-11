Кузбассовцы познакомятся с «Марусей» от «Ростелекома». Фото: Пресс-служба "Ростелеком"

С 10 августа в Кемеровской области стартовали продажи умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от компании «Ростелеком». Приобрести новинку можно в офисах продаж и на сайте оператора.

Умная колонка интегрирована в систему продуктов «Ростелекома» и способна управлять домашними приборами: искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink, включать и выключать умную лампочку и розетку. «Капсула» может отвечать на вопросы, занять детей игрой и прочитать сказку, установить будильник, рассказать о погоде на завтра, включить любимый трек или радио. Устройство воспроизводит музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth.

Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке или из другой комнаты. Фронтальные динамики обеспечивают детальный и чистый звук, а мощности 30 W хватает даже для больших помещений.

При покупке «Капсулы» клиент получает шесть месяцев бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте» в подарок. Устройство доступно за полную стоимость или в рассрочку. Узнать подробнее о возможностях умной колонки и других услугах «Ростелекома» можно по номеру 8 800 1000 800 или на сайте kemerovo.rt.ru.

Партнерский материал.