Заболевший коронавирусом мэр попросил ввести ограничения в Белове. ФОТО: страница в соцсетях Алексея Курносова

Глава города Белово, у которого некоторое время назад диагностировали коронавирус, рассказал, почему в городе ввели ограничительные меры.

Алексей Курносов признался, что ему точно не известно, где именно он мог заразиться, однако осознает, что эта болезнь может вызвать серьезные осложнения на всю жизнь. Также он отметил, что Белово – транзитный город, и эпидемиологическая ситуация может ухудшиться в самые короткие сроки.

- Я обратился к региональному Оперштабу по коронавирусу с просьбой ввести в нашем городском округе ограничения до 23 августа, - сообщил Алексей Курносов. - Это превентивная мера. Нельзя допускать неконтролируемого прироста заболевших. Я прошу всех беловчан отнестись с максимальным пониманием к вводимым ограничениям и, конечно же, соблюдать их.

Глава города отметил, что в течение двух недель будет приостановлена работа ряда организаций – спортзалов, ТРЦ, предприятий общепита. При этом продолжат работу продуктовые магазины и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, стройматериалами, детскими товарами, канцелярией.

- Самая эффективная защита от вируса — это социальная дистанция и маски. И маски эффективны, если их носят все без исключения. Ведь вы можете болеть, сами того не зная, - заметил Алексей Курносов. - Призываю вас проявлять сознательность и думать не только о своем здоровье, но и о здоровье других людей!