Сергей Цивилев сообщил, состоится ли День шахтера-2020 в Кузбассе

Больших торжественных мероприятий не будет: Сергей Цивилев рассказал о праздновании дня шахтер. ФОТО: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев ответил на вопрос, будут ли в Кузбассе праздновать день шахтера во время прямого эфира, который состоялся вечером 11 августа.

Жительница города Белово задала губернатору вопрос: сейчас, когда в городе введены дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, многие переживают: состоится ли празднование Дня шахтера.

Отвечая на этот вопрос, Сергей Цивилев отметил, что праздник обязательно состоится, но не в привычном формате.

- Мы не будем проводить больших торжественных мероприятий. Сегодня наша главная задача – подготовка к 1 сентября. Но День шахтера – это наш главный праздник, мы – шахтерский регион, - отметил глава региона. – Много сделали все, чтобы множество проектов было реализовано именно к этому празднику.

В преддверии праздника, с 26 по 29 августа губернатор планирует посетить разные города Кузбасса, чтобы поздравить работников угольной отрасли. 30 августа он проведет в Белове. Здесь, в главном городе областного праздника, также не будет больших массовых мероприятий, однако теплые слова поздравлений прозвучат для каждого шахтера.