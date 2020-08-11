Сергей Цивилев сказал, когда отменят ограничения из-за коронавируса в Кузбассе

Сергей Цивилев сказал, когда отменят ограничения из-за короанавируса в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопросы жителей в прямом эфире радио «Маяк». Один из них касался сроков снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Вопрос глава региона задала жительница Междуреченска, где сейчас наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка и введены жесткие ограничительные меры. Женщина поинтересовалась, почему из-за недобросовестных жителей страдают, в том числе, добросовестные предприниматели, которые соблюдали меры профилактики, и когда в городе снимут ограничения.

Губернатор отметил, что с начала пандемии жесткие ограничения были введены на всей территории области, это позволило сдержать распространение коронавируса. В дальнейшем ограничения постепенно стали сниматься.

-Малый и средний бизнес пострадал очень сильно, - отметил глава региона. – каждую неделю мы встречались с предпринимателями, обсуждали ситуацию, выслушивали их предложения и совместно со специалистами шаг за шагом снимали ограничения. К сожалению сейчас изменилась тенденция – стал резко расти уровень заболеваемости, и это надо остановить сейчас. Если средний уровень заболеваемости коронавирусом по области составляет 174 человека на 100 тысяч населения, то в Междуреченске – 779 человек. Поэтомубыло принято непросто решение снова вернуть ограничительные меры. Положительную динамику мы уже замечаем, но требуется время. Надеюсь, что к 20 августа мы ограничения сможем снять.