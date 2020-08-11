Пойдут ли дети 1 сентября в школы в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие кузбассовцы, чьи дети 1 сентября идут в школу, волнуются: в какой форме будут проходить уроки? Нужно ли покупать ранцы и форму? На эти и другие вопросы ответил Сергей Цивилев во время прямого эфира на радио.

В первую очередь глава региона отметил, что он и сам – отец школьника. И губернатор так же, как и другие кузбассовцы, столкнулся с дистанционным обучением. Мэр отметил, что сейчас уже проанализирован первый опыт онлайн-обучения, его плюсы и минусы.

- Нет ничего лучше школы, никакой онлайн не сможет заменить общение детей друг с другой, общение с учителем, - заметил Сергей Цивилев. – Детям нужен социум, и мы делаем все возможное, чтобы 1 сентября открыть школы.

Для этого сейчас приобретаются рециркуляторы воздуха, на входе у школьников будут измерять температуру, для учителей введут масочный режим. Кроме того, на время придется отказаться от кабинетной системы: теперь не дети будут приходить в кабинет физики или литературы, а учителя будут приходить в кабинеты к детям. Кроме того, сейчас продумывается вопрос, как организовать перемены, чтобы они проходили у разных классов в разное время. Окончательное решение по каждой территории будет принято 20 августа.

- Возможно, из-за эпидемиологической ситуации в каких-то населенных пунктах на некоторое время будет вводиться режим онлайн-обучения, - отметил Сергей Цивилев. - Но это будет скорее исключением, чем правилом.

Глава региона также отметил, что высшие и средние специальные заведения также готовятся к началу учебного года. И для студентов, имеющих проблемы для здоровья, может быть введена дистанционная форма обучения.