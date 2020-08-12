Суд запретил золотодобытчикам портить воду в кузбасской реке. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

На 90 суток по решению суда судебные приставы приостановили деятельность золотодобывающего предприятия в Тисульском районе.

Во время одной из внеплановых проверок на месторождении на реке Прямой Кундат, где добывают золото, оказалось, что организация нарушает требования природоохранного законодательства. Вопреки требованиям, промывочные воды из отстойника здесь сбрасывали в поверхностный водный объект - реку Прямой Кундат.

- Тисульский районный суд Кемеровской области признал общество с ограниченной ответственностью виновным в нарушении правил водопользования и постановил приостановить деятельность предприятия по несанкционированному сбросу отходов на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Сотрудники отделения судебных приставов по Тисульскому району УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановили деятельность золотодобывающего предприятия на месторождении у реки Прямой Кундат.