Lexus и мотоцикл столкнулись на перекрестке в Кемерове. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Дорожно-транспортное происшествие, в котором один из участников получил серьезные травмы, произошло вечером в Кемерове.

Водитель автомобиля Lexus GS300 вечером 11 августа, около 21.20, двигался по проспекту Ленинградскому со стороны Московского проспекта. На пересечении Октябрьского и Московского проспектов автомобилист стал поворачивать налево, однако не учел, что в это же время навстречу ему двигался мотоцикл IRBIS. Водитель иномарки должен был предоставить преимущество байкеру, однако не сделал этого, и произошло столкновение.

- В результате ДТП мотоциклист, мужчина 20 лет, был травмирован. По характеру травм ему назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей всегда быть внимательными и осторожными, строго соблюдать требования правил дорожного движения.