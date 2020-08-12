Сколько кузбассовцев с COVID-19 находится в тяжелом состоянии. ФОТО: кадр видео трансляции заседания Парламента Кузбасса.

Всем известно, что ежедневно в регионе выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. Сейчас в больницах региона находятся 1474 человека. В парламенте Кузбасса назвали число пациентов, которые тяжело переносят заболевание.

По данным оперативного штаба, сегодня в Кузбассе 1474 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, в настоящее время находятся в инфекционных стационарах региона. 12 августа на десятом заседании парламента Кузбасса было названо число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

- В тяжелой форме, на кислородной поддержке сейчас находятся 333 больных. В особо тяжелой форме, на аппаратах ИВЛ - 29 больных, - отметил председатель Законодательного собрания Кемеровской области Вячеслав Петров.

Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе медики выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей же сложности с начала марта их число достигло 4736 человек.