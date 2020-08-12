На родине футболиста из Кузбасса Александра Головина обновят футбольное поле. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В скором времени в кузбасском городе Калтане обновят футбольное поле стадиона «Энергетик». Примечательно, что за последние девять лет здесь не проводились такие масштабные работы.

На родине известного во всем мире футболиста из Кузбасса Александра Головина вовсю идет ремонт футбольного поля на стадионе «Энергетик». Площадь поля на стадионе составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь идут подготовительные работы перед укладкой основания покрытия и отсыпкой основания щебнем.

- На приобретение нового искусственного покрытия выделено 11 миллионов рублей, в том числе 7,5 миллиона - из федерального бюджета, 2,5 миллиона рублей - из бюджета Кузбасса, 1 миллион - это вложение муниципалитета, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Уже к сентябрю 2020 года работы на стадионе будут завершены. Здесь не только поменяют покрытие, но и установят футбольное снаряжение, обновят беговые зоны, организуют зону для прыжков в длину по периметру поля. На эти цели потребуется 25 миллионов рублей, из них 11 миллионов уже поступили в муниципалитет от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оставшиеся средства направят спонсоры. В дальнейшем здесь смогут тренироваться более 200 юных футболистов комплексной спортивной школы города.