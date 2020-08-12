Тренер по акробатике из Кузбасса покупал соль за биткоины

Тренер по акробатике из Кузбасса покупал соль за биткойны. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Пять лет придется провести тренеру по акробатике в колонии строгого режима. Причиной столь строгого наказания стала попытка мужчины заняться нелегальным сбытом наркотиков.

30-летний тренер по акробатике одного из образовательных учреждений Кемерова решил в качестве дополнительной подработки заняться незаконным распространением наркотиков. Он нашел в интернете продавца, оформил заказ на приобретение одного килограмма «соли» и оплатил заказ биткоинами. Сумма заказа составила 95 тысяч рублей.

Однако когда мужчина пришел к тайнику, чтобы забрать заказ, он обнаружил там муляж. Как оказалось, о предстоящей сделке стало известно сотрудникам ФСБ. Они-то и изъяли из тайника наркотики, а взамен положили совершенно другую «посылку». И как только тренер по акробатике взял ее в руки, его арестовали.

- Кировский районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.