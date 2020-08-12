Рынок зеленого финансирования в России за три года составит 3 триллиона рублей

По оценкам Сбербанка, объем рынка зеленого финансирования до конца 2023 года в России составит около 3 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на круглом столе «Зелёное развитие в России: время действовать!».

- Мы выделяем на рынке зеленого финансирования три составные части, - отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, - Первое — промышленная экология. Второе — проекты городской инфраструктуры. И третье — это корпоративные инвестиции, когда предприятия сами делают вклад в экологию.

Субсидирование процентной ставки по зеленым кредитам, снижение риск-весов со стороны Центробанка по мнению спикера позволят обеспечить достаточное финансирование этих направлений.

Необходимо также создать методологию, позволяющая определять кредиты как зеленые, добавил Александр Ведяхин, и определить, кто будет наделен правом такого определения.

Круглый стол был организован Московской биржей и Минэкономразвития России.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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