Мотоциклиста с тремя детьми в деревянном ящике задержали в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сразу троих несовершеннолетних детей решил перевезти один из жителей Кузбасса в деревянном ящике. До конца реализовать этот план ему не позволили инспекторы ДПС.

Один из жителей Кузбасса вместе с женой и тремя детьми – 4, 5 и 13 лет – опоздал на автобус. Тогда они решили добираться до пункта назначения на мотоцикле. Детей решили посадить в самодельный деревянный прицеп – и отправились в поездку. Правда, далеко уехать им не удалось. Вскоре семейство остановили инспекторы ДПС.

Горе-водитель признался, что осознавал опасность перевозки детей в деревянном ящике, да еще и без шлемов. Более того, оказалось, что у него не было водительского удостоверения. Но все это не остановило его от опасной поездки.

- На водителя был составлен протокол об административных правонарушениях, и теперь ему грозит штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Также мужчине придется заплатить штрафы за нарушения правил перевозки детей-пассажиров и не использование мотошлемов. Мотоцикл помещен на охраняемую стоянку.