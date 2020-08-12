За кешбэком в Шерегеш: кузбассовцам заплатят за отдых в регионе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Забронировать место в отеле в Шерегеше на зиму и получить кешбэк сейчас смогут кузбассовцы. Впрочем, возврат денег за отдых возможен не только при поезде в Шерегеш

С 21 по 28 августа кузбассовцы могут забронировать проживание в гостиницах Шерегеша и получить возврат денежных средств. Причем отправиться на отдыха можно с 21 августа по 20 декабря 2020 года, а кешбэк – уже сейчас. Открыты для отдыха и частичного денежного возврата за него и другие туристические объекты Кузбасса – комплексы «Поднебесные зубья» и «Танай».

- В программе на данный момент участвуют 6 туроператоров Кузбасса и 10 гостиниц, отелей и санаторий в Кемерове, Новокузнецке, Шерегеше и Промышленновском районе. Сформированные туры в Шерегеш предложат и крупнейшие федеральные туроператоры Пегас Туристик и TUI, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Однако отправиться в путешествие можно не только по туристическим местам Кузбасса, но и по всей России. Правда, при этом нужно будет учесть, что по направлениям с повышенным спросом в августе-сентябре – Краснодарского, Алтайского, Ставропольского краев, Крыма, Севастополя, Республики Алтай, Калининградской области – поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года.

КОНКРЕТНО

Для получения кешбэка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «МИР». На портале мирпутешествий.рф выбрать направление путешествия продолжительностью от 5 дней на любое количество туристов. Деньги поступят на карту платежной системы «МИР», с которой была произведена полная оплата турпакета или проживания, в срок до 5 рабочих дней.