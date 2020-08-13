На глазах сотрудников ГУФСИН в Кузбассе избили осужденного Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четверо сотрудников ГУФСИН в скором времени предстанут перед судом. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, из-за их бездействия погиб один из осужденных.

В марте 2019 года в одну из колоний по этапу прибыл осужденный. В этот же день его принялся избивать другой осужденный. Все это происходило на глазах двух оперуполномоченных колонии и двух инспекторов отдела безопасности. При этом сотрудники колонии не предприняли ничего, чтобы остановить избиение.

- 54-летний потерпевший был госпитализирован, однако от полученных повреждений скончался, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Позже следователи выявили факт злоупотреблений должностными полномочиями сотрудниками колонии, всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием сотрудничать они отказались.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба ведомства.