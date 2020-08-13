Главврач Кемеровской инфекционной больницы рассказала об опасности коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Почему коронавирус называют опасным и коварным заболеванием и в чем это проявляется, рассказала Светлана Кудашева, главный врач Кемеровской инфекционной больницы.

Ни для кого не секрет, что COVID-19 особенно опасен осложнениями, которые он дает. При этом врачи отмечают, что он существенно отличается от всех других известных заболеваний. Прежде всего - разнообразными клиническими проявлениями.

- Это говорит о том, что вовлекается большее количество органов и систем, практически все органы и системы организма вовлекаются в этот патологический процесс. И в каждом конкретном случае это заболевание протекает совершенно по-разному, - отмечает Светлана Кудашева.

Главврач Кемеровской инфекционной больницы отметила, что наиболее опасен коронавирус осложнениями, которые могут развиться. Прежде всего это формирование тромбов в сосудистой системе. Это, в свою очередь, приводит к таким угрожающим жизни осложнениям, как инсульты, инфаркты и прочие тромботические осложнения, которые ведут к летальным исходам.