Рядом с Парком Ангелов в Кемерове снесут ларьки Фото: Лариса МАРУЦАК

В скором времени исчезнут ларьки, которые расположены в непосредственной близости от парка Ангелов в Кемерове.

В областной столице идут работы по сносу незаконно установленных на городских улицах торговых павильонов. И в скором времени такие киоски будут снесены еще на четырех участках - распоряжение об этом опубликовали власти Кемерова. Один из участков расположен в непосредственной близости от парка Ангелов - неподалеку от дома №26 по проспекту Ленина находятся два павильона. Также будут снесены киоски, которые находятся возле домов №47 на Ленинградском проспекте, неподалеку от домов №46 и №25 на бульваре Строителей.

«Вывоз и хранение демонтированных объектов и находящегося внутри них имущества осуществить силами специализированной организации, - говорится в распоряжении городских властей».

Все работы по демонтажу должны завершиться до 31 декабря 2020 года.