Иномарка на полной скорости влетела в ограждение перехода в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Автомобиль превратился в груду металла, а его водитель госпитализирован с травмами: таков итог дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на автодороге Кемерово - Новокузнецк.

ДТП произошло около 14.40 в среду, 12 августа, на 99-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. Водитель автомобиля Renault Logan решил пренебречь правилами и выбрал небезопасную для движения автомобиля скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение опор наземного пешеходного перехода, которое было расположено справа по ходу движения. От удара автомобиль откинуло, и он врезался в металлическое ограждение, тоже расположенное справа по ходу движения.

- В результате ДТП водитель Renault Logan, мужчина 29 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.