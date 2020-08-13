Трамвай остановился на час из-за пассажира без маски в Кемерове Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 12 августа в Кемерове один из трамваев простоял примерно час – из-за пассажира, который не мог надеть медицинскую маску. Транспортникам пришлось искать компромисс, чтобы помочь пассажиру без маски добраться до пункта назначения.

В Кузбассе из-за ситуации с коронавирусом действует масочный режим. Обязательным является ношение защитных масок в общественных местах – и особенно в общественном транспорте. Поэтому когда вечером в трамвай вошел пассажир без маски, он вызвал беспокойство у водителя. У мужчины, судя по его состоянию, были проблемы со здоровьем. Кроме того, он не мог разговаривать, и весь дальнейший диалог проходил в формате переписки.

Пассажир рассказал, что некоторое время назад перенес операцию, и если он наденет маску, ему станет очень плохо. Однако мужчине нужно было добраться из одной точки города в другую, и он просил совета у транспортников, как это сделать. Примечательно, что маска у мужчины была, просто надеть ее он не мог.

- Водитель вызвал на место мобильную группу. После общения с мужчиной мы приняли решение: обеспечить максимальную дистанцию между мужчиной и другими пассажирами, сопроводить его до пункта назначения, - рассказал пресс-секретарь «КЭТК» Максим Гончаренко. – Оставить человека в беде мы не смогли, поэтому решили проблему его проезда без маски в индивидуальном порядке.

Отметим также, что для приезда мобильной группы и общения с пассажиром потребовалось около часа.