Труп мужчины обнаружили в городском парке в Новокузнецке Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В городском парке имени Гагарина, что в Новокузнецке, обнаружили тело мужчины. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

В одном из пабликов 13 августа появилось сообщение о том, что накануне в одном из туалетов на территории парка имени Гагарина в Новокузнецке обнаружили тело мужчины. Очевидцы сообщают, что на месте работали сотрудники полиции, также приезжал автомобиль похоронной службы.

Информацию о страшной находке подтвердили и в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Однако ни обстоятельства смерти, ни точное место, ни иные сведения здесь не стали сообщать: идет доследственная проверка.

- Действительно, на территории парка было обнаружено тело мужчины. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о необходимости возбуждать уголовное дело, - сообщили в ведомстве.