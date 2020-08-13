В Кузбассе менеджер фирмы по продаже окон присвоила 1,2 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет менеджер фирмы по продаже окон и дверей. Женщина совершила 103 хищения, присвоив себе более 1,2 миллиона рублей.

В полицию Прокопьевска обратилась руководитель местной компании и сообщила о том, что бывший менеджер похитила крупную сумму денег. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как в дальнейшем установило следствие, 28-летняя женщина заключала с клиентами договоры купли-продажи оконных и дверных блоков, входных дверей, жалюзи и другой продукции, а также получала от покупателей оплату. В специальной программе она должна была вносить информацию о поступивших в кассу деньгах и предоставлять ее работодателю. Однако фигурантка уголовного дела выдавала клиентам квитанции, а деньги забирала себе. В общей сложности она совершила 103 хищения на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.