Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Суд оштрафовал ректора Кемеровского медуниверситета за нарушения карантинных мер

Они были допущены во время экзаменов
Мария КолосоваМарияКолосова
КомментироватьОставить комментарий
Суд оштрафовал ректора Кемеровского медуниверситета за нарушения карантинных мер

Суд оштрафовал ректора Кемеровского медуниверситета за нарушения карантинных мер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Ленинского района города Кемерово назначил штраф ректору Кемеровского государственного медуниверситета за нарушения карантинных мер, связанных с коронавирусом. Они были допущены во время проведения экзаменов.

Как было установлено, с 22 июня по 4 июля в вузе проходила летняя сессия. Однако экзамены принимались с нарушениями. В частности, на проходной не соблюдалась полутораметровая дистанция, не измерялась температура тела работников вуза и учащихся на входе, не обеспечена возможность обработки рук антисептиками, охранники на проходной находились без масок.

-На первом этаже в аудитории и в холле и на втором этаже в холле выявлено большое скопление студентов, без ограничения контактов, соблюдения социальной дистанции и обязанного нахождения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; в местах общего пользования отсутствует социальная разметка и соблюдение социальной дистанции, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

11 августа состоялось судебное заседание, на котором ректору Татьяне Попонниковой, с учетом смягчающих обстоятельств, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Кемеровском областном суде.

Коронавирус в Кузбассе