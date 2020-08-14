Суд оштрафовал ректора Кемеровского медуниверситета за нарушения карантинных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Ленинского района города Кемерово назначил штраф ректору Кемеровского государственного медуниверситета за нарушения карантинных мер, связанных с коронавирусом. Они были допущены во время проведения экзаменов.

Как было установлено, с 22 июня по 4 июля в вузе проходила летняя сессия. Однако экзамены принимались с нарушениями. В частности, на проходной не соблюдалась полутораметровая дистанция, не измерялась температура тела работников вуза и учащихся на входе, не обеспечена возможность обработки рук антисептиками, охранники на проходной находились без масок.

-На первом этаже в аудитории и в холле и на втором этаже в холле выявлено большое скопление студентов, без ограничения контактов, соблюдения социальной дистанции и обязанного нахождения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; в местах общего пользования отсутствует социальная разметка и соблюдение социальной дистанции, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

11 августа состоялось судебное заседание, на котором ректору Татьяне Попонниковой, с учетом смягчающих обстоятельств, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Кемеровском областном суде.