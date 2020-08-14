Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 14 августа: 96 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вновь выросло число пациентов, у которых медики диагностировали коронавирус. Так, на утро 14 августа выявлены еще 96 человек с этим диагнозом.

По данным оперативного штаба Кузбасса, еще у 96 кузбассовцев за минувшие сутки медики выявили коронавирус. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 4926 человек.

В настоящее время 1513 кузбассовцев получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. А вот 3378 человек уже выздоровели и выписаны из больниц региона. О последних 59 случаях выздоровления стало известно утром 14 августа.

Число случаев с летальным исходом остается прежним: 35 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7235 человек.