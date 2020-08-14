Больше всего больных COVID-19 выявили за сутки в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще у 96 жителей Кузбасса за минувшие сутки медики выявили коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 4926 человек.

По данным оперативного штаба, больше всего новых заболевших вновь приходится на областной центр. С начала пандемии коронавирус в Кемерове выявлен у 1197 человек, из них у 41 - за минувшие сутки. На втором месте по числу заболевших COVID-19 находится Новокузнецк. Число заболевших с середины марта достигло 1122 человек, из которых новых 27 случаев выявили на утро 14 августа.

Не снижается прирост новых заболевших и в Междуреченске: здесь 12 за сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 794 человек.

В остальных городах и территориях число новых заболевших меньше 10. Так, в Прокопьевске врачи диагностировали коронавирус у девяти человек. По два новых заболевших в Гурьевском и Кемеровских муниципальных округах. По одному новому случаю заболевания в Новокузнецком и Таштагольском муниципальных районах, а также в Яшкинском муниципальном округе.

Но есть и положительная динамика: на утро 14 августа еще 59 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 3378 человек вылечились от коронавируса.