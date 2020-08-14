Два человека погибли с ДТП с КамАЗом на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, произошло днем 14 августа в Кузбассе. На дороге столкнулись иномарка и КамАЗ.

Сообщение о том, что на автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись легковой и грузовой автомобили, появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщали о двух погибших.

Факт ДТП подтвердили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. А также сообщили подробности случившегося. Как оказалось, водитель автомобиля Hyundai Sonata около трех часов дня двигался по автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженск». Он находился в районе 19-го километра дороги, когда решил обогнать идущую впереди малину и выехал на полосу встречного движения.

В это же время навстречу иномарке двигался КамАЗ. Машины столкнулись.

- В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai Sonata, - отметили в ГИБДД. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

К слову, за 2020 год зафиксировано более 3000 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. И если в большинстве случаев водители отделались штрафами, то в 80 случаях выезд обернулся ДТП. При этом 50 человек погибли, еще 192 получили травмы различной степени тяжести.