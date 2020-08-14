Кузбассовец из мести выложил в Интернет интимные фото бывшей жены Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбассовец решил отомстить бывшей жене и выложил в Интернет ее интимные фотографии. Теперь за свой поступок ему придется отвечать в суде.

По версии следствия, 28-летний житель Анжеро-Судженска в апреле этого года выложил в социальные сети фотографии своей бывшей 23-летней жены интимного содержания. Когда девушка узнала об этом, то обратилась в полицию.

-Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.