Пожар на стройплощадке ледового дворца «Кузбасс» очевидцы сняли на видео. ФОТО: Цивилев.Live

Очевидцы сняли на видео пожар на строительной площадке ледового дворца «Кузбасс».

Вечером в пятницу, 14 августа, в Кемерове неподалеку от проспекта Притомского загорелся ледовый дворец «Кузбасс». Густые клубы дыма, поднимающиеся над строительной площадкой, были видны издалека и попали на видео.

Позже оказалось, что пожар начался из-за искры, которая попала на подложку напольного покрытия первого этажа из пенопласта.

- Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется,- говориться в официальном сообщении.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. С огнем боролись несколько подразделений пожарной охраны. По предварительных данным, при пожаре никто не пострадал.