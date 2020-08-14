Когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня многих кузбассовцев волнует вопрос: когда же начнется массовая вакцинация от кронавируса в Кузбасс. На этот вопрос ответила главврач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева.

По словам Светланы Кудашевой, на настоящий момент пока нет вакцины от коронавируса, которая могла бы применяться массово и прямо сейчас.

- Хорошая, эффективная, очень перспективная отечественная вакцина вот-вот должна появиться в практическом здравоохранении. Но возможность применения этой вакцины в широком смысле этого слова появится точно не завтра, - отметила Светлана Кудашева.

Кроме того, по мнению медика, для того, чтобы вакцина начала «работать», должно пройти не менее двух недель после того, как ее введут человеку. Но есть и еще один момент: не всем кузбассовцам эту вакцину можно будет поставить.

- При вакцинациях от любых инфекций всегда есть люди, у которых есть абсолютное противопоказание, - добавила Светлана Кудашева.

Главврач также добавила, что на сегодняшний день единственно возможным способом защиты от коронавируса по-прежнему является неспецифическая профилактика: ношение защитных масок, обработка рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции.