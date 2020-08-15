В Новокузнецке начали закрывать предприятия за нарушения коронавирусного режима . Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке за нарушения мер безопасности, введенных на период пандемии коронавируса, начали закрывать предприятия. К такой мере впервые пришлось прибегнуть судебным органам.

Как рассказал глава города Сергей Кузнецов, на 15 августа в Новокузнецке и новокузнецком районе зарегистрировано 1204 случая заболевания коронавирусом. Из них 16 – с летальным исходом, 328 человек выписано.

-Я сеи час не хочу вас пугать, но мы все чаще стали терять наших горожан. Ослабленные пациенты, имеющие сердечно-сосудистые патологии, больные диабетом часто не могут справиться со сложным заболеванием. И таких становится все больше, сегодня сотни людеи находятся под аппаратами ИВЛ и кислородом, - отметил мэр в своем Instagram.

Он подчеркнул, что, несмотря на недовольство жителей введенными ограничениями, проверки все равно будут продолжаться. Тем более, что есть предприниматели, грубо нарушающие требования безопасности – скрыто работали только «для своих», нарушали масочный режим. С марта в городе было проверено около 4,5 тысячи предприятий потребительского рынка и сферы услуг и выявлено 1,5 тысячи нарушений. Штрафы, по словам Сергея Кузнецова, уже никого не останавливают, поэтому меры пришлось ужесточить.

-Теперь в состав комиссии входят не только сотрудники администрации, но и специалисты Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии. В реи дах на транспорте также участвуют сотрудники ГИБДД, - сообщили Сергей Кузнецов. - Поэтому при выстроенном взаимодеи ствии, в том числе с правоохранительными органами, впервые судом вынесено решение о приостановке деятельности предприятии на срок до 90 суток.