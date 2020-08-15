В Кузбассе подросток стал фигурантом уголовного дела из-за 10 литров смородины Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе подросток стал фигурантом уголовного дела из-за 10-литрового ведра смородины. Ягоду он украл у законного владельца и съел.

В полицию Новокузнецка обратилась 19-летняя девушка и рассказала, что неизвестный похитил у нее рюкзак, в котором находилось ведро со смородиной. Ущерб составил около тысячи рублей.

Потерпевшая рассказала, что купила ягоду на рынке, чтобы сварить варенье, но по пути домой зашла в магазин за продуктами и оставила рюкзак с ягодой в кабинке для хранения вещей. Вернувшись, своего имущества на месте девушка не обнаружила.

-В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, который признался в содеянном и рассказал, что похищенную смородину съел, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за кражу. Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.