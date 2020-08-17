Холодильник стал причиной пожара в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Неполадки в бытовой технике нужно вовремя устранять, иначе они могут стать причиной пожара. Именно так произошло и в Кемерове.

Сигнал о том, что горит квартира на первом этаже в 5-этажном доме, поступил на пульт диспетчера 17 августа в 01.09. на место тут же выдвинулись 17 пожарных и пять единиц техники. Когда они прибыли на место ЧП, из окна квартиры на первом этаже шел дым.

- При этом в подъезде дома также наблюдалось задымление, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Никто из жильцов не пострадал.

Когда пожарные попали в квартиру, оказалось, что очаг возгорания находится на кухне – это был холодильник. Предварительно, именно его неисправное состояние могло стать причиной ночного пожара в многоэтажке. Однако точную причину и обстоятельства случившегося специалистам еще только предстоит установить.