В Кузбассе массово закрывают пляжи Фото: Екатерина РОМАНОВА

Безопасно отдохнуть у воды, позагорать на пляже и искупаться в реке или озере кузбассовцы могли в течение всего лета. Однако сейчас постепенно пляжи и места отдыха у воды закрываются.

Так, по данным специалистов МЧС, уже закрыты три пляжа и 13 мест массового отдыха у воды в Кемеровском, Топкинском, Промышленновском муниципальных округах и в городе Березовском. Сейчас здесь находиться небезопасно: температура воды постепенно понижается, и купание в таких условиях может привести к беде.

Сейчас специалисты проводят беседы с отдыхающими, рассказывают о небезопасности подобного отдыха в условиях приближающейся осени, а также напоминают о том, что детям ни в коем случае нельзя оставаться у воды без присмотра.

Напомним, что в течение лета кузбассовцы могли провести свободное время в 58 местах массового отдыха у воды и на 27 пляжах, прошедших официальное освидетельствование.