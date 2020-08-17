На смену жаре в Кузбасс идут дожди и ветер Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жара, установившаяся в Кузбассе, постепенно сходит на нет. Так, уже на этой неделе дневная температура опустится местами до +21 градуса, а ночная - до +8.

В ночь на вторник, 18 августа, в регионе ожидается +8… +13 градусов, местами - до +18. Днем же воздух прогреется до +25… +30 градусов. при этом вероятность осадков невелика, лишь по западным районам пройдут кратковременные дожди и грозы. Скорость южного ветра может достигать 13 метров в секунду - при порывах.

В среду, 19 августа, ночью столбики термометров будут держаться в пределах +11… +16 градусов. По всей области ожидаются кратковременные дожди. Сохранятся они и днем, правда, уже в отдельных районах, также возможны грозы и град. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 4-9 метров в секунду, а при порывах - до 12-17. Дневная температура составит +22… +27.

В ночь на четверг, 20 августа, похолодает еще на пару градусов, да и дневная температура будет чуть ниже, чем днем раньше. Порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, местами пройдут дожди и прогремят грозы.

В ночь на пятницу, 21 августа, синоптики прогнозируют +8… +13 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +20… +25. Юго-западный ветер немного стихнет. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.