Кто из приезжающих в Кузбасс обязан соблюдать самоизоляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно распоряжению, подписанному 17 августа, в Кузбассе отменяется требование соблюдать 14-дневную изоляцию для въезжающих в регион. Однако это распространяется не на всех.

Начиная с понедельника, 17 августа, вновь закрыты блокпосты на въезде в Кузбасс, а въезжающим в регион на любом виде транспорта больше не выдают предписаний о соблюдении обязательной самоизоляции. Впрочем, такое послабление актуально не для всех. По-прежнему остается одна категория граждан, которая после пересечения границы Кузбасса должна отправиться на 14-дневную изоляцию либо в обсерватор, либо провести это время дома, исключив общение даже с самыми близкими людьми. Такое распоряжение подписал главный санитарный врач региона Евгений Окс.

« [обеспечить] контроль соблюдения режима изоляции в условиях обсерватора и в домашних условиях в течение 14 календарных дней лицами, вернувшимися в Российскую Федерацию», - говорится в документе.

Таким образом, все прибывающие из-за рубежа по-прежнему должны соблюдать 14-дневную изоляцию.