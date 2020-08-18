Горнякам кузбасского разреза погасили 35 миллионов долгов по зарплате Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе горнякам разреза «Инской» погасили почти 35 миллионов долгов по зарплате. Об этом сообщает Государственная инспекция труда.

Как рассказали в ведомстве, в августе от шахтеров беловского разреза поступили обращения по факту задолженности по заработной плате. На 1 августа речь шла о сумме в 46,8 миллиона рублей, которую предприятие не выплатило 760 работникам.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятия, проведенных работниками Государственной инспекции труда, удалось существенно снизить задолженность по заработной плате работникам предприятия разреза «Инской» в сумме 34 миллиона 989 тысяч рублей, - рассказали в инспекции труда.

Пока контрольно-надзорные мероприятия со стороны инспекции на «Инском» еще не завершены, они будут продолжаться до полного погашения всей суммы задолженности.