О тяжелых пациентах с коронавирусом рассказал кузбасский врач-реаниматолог. ФОТО: кадр видео оперативного штаба Кузбасса

В каком состоянии находятся пациенты с коронавирусом, которые попадают в реанимацию? Насколько благоприятны прогнозы на их выздоровление и как часто поступают новые? Об этом рассказал врач-реаниматолог.

Врач-реаниматолог Кузбасской клинической инфекционной больницы Данила Корчагин рассказал и показал, как медики помогают больным с тяжелым течением коронавируса справиться с недугом. Среди пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, - 80-летняя женщина. У нее, помимо коронавируса, врачи диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, дыхательную недостаточность третьей степени.

- Также у нее сопутствующая сердечно-сосудистая недостаточность. И присоединяется потихоньку почечная недостаточность. То есть состояние ее крайне тяжелое, - резюмирует Данила Корчагин. - Несмотря на то, что она находится на искусственной вентиляции легких с концентрацией кислорода 90 процентов во вдыхаемой смеси, насыщение крови кислородом у нее 80 процентов Давление она держит благодаря вазопрессору - норадреналину.

По словам врача-реаниматолога, таких пациентов у них немало, и меняются они достаточно часто.