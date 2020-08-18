Ребенок застрял в лавочке на детской площадке в Кемерове Фото: Андрей ЗАМАХИН

Невольной пленницей уличной скамейки стала 6-летняя жительница Кемерова. Выручать из беды ребенка пришлось спасателям.

Вечером в понедельник. 17 августа, жительница Ленинского района Кемерова отправилась на прогулку со своей 6-летней внучкой. На детской площадке девочка бегала, играла, а потом решила забраться на лавочку и встать на нее двумя ногами. Неожиданно ножка ребенка соскользнула между досками и застряла.

Самостоятельно выбраться из плена у девочки не получилось, не смогла ей помочь и бабушка. Тогда они обратились за помощью в Кемеровскую службу спасения.

- Спасатели сняли обувь малышки, аккуратно раздвинули доски и освободили ножку ребенка. Девочка не получила никаких повреждений: ссадин и царапин не зафиксировано, - сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения.

После ЧП девочка и бабушка решили еще немного погулять на улице, но больше ребенок на скамейку обеими ногами не залезал.

В пресс-службе Кемеровской службы спасения отметили, что за сутки помощь их специалистов потребовалась 11 горожанам.