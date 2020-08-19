Стал известен годовой доход главы Пенсионного фонда в Кузбассе. Фото: Отделение ПФР по Кемеровской области

Стало известно, сколько в 2019 году заработал глава Пенсионного фонда в Кузбассе Вадим Трепаков. Ведомство опубликовало официальные данные о доходах своих сотрудников за 2019 год.

Вадим Трепаков в прошлом году, занимая должность заместителя управляющего регионального ПФР, заработал 1,54 миллиона рублей. В собственности у него также числится квартира площадью 67,4 квадратных метра и легковой автомобиль Toyota Corolla. Супруга Вадима Трепакова, исходя из официальных сведений о доходах, за прошлый год ничего не заработала, также у нее в собственности не числится недвижимого имущества и транспортных средств.

Напомним, что пост Управляющего кузбасского Пенсионного фонда Вадим Трепаков занял 1 мая 2020 года. На официальном сайте ПФР сообщается, что в 1994 году он окончил КемТИПП по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», а в 2009 году КемГУ по специальности «Финансы и кредит». В структуре Пенсионного фонда работает с 2001 года. С 2002 года занимал должность начальника отдела автоматизации, а с 2009 года - начальника управления информационных технологий Отделения ПФР по Кемеровской области. В 2016 году назначен на должность заместителя управляющего Отделением.