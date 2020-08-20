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Назван заработок главы Следственного комитета Кузбасса за 2019 год

Также опубликованы доходы его заместителей
Мария КолосоваМарияКолосова
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Назван заработок главы Следственного комитета Кузбасса за 2019 год

Назван заработок главы Следственного комитета Кузбасса за 2019 год

Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте Следственного комитета России по Кемеровской области опубликованы сведения о доходах его руководителя. Также о заработке за 2019 год отчитались заместители начальника ведомства.

Согласно декларации о доходах, в прошлом году исполняющий обязанности руководителя следственного управления, полковник юстиции Александр Кустов заработал более 3,4 миллиона рублей. В собственности у него значится земельный участок площадью 1074 квадратных метра, жилой дом площадью 183,5 квадратных метра и кроссовер Nissan Murano. Супруга Кустова за 2019 год заработала 32,7 тысячи рублей, в собственности у нее имеется гараж. У несовершеннолетнего ребенка и.о. руководителя кузбасского Следкома числится квартира площадью 48,6 квадратных метра.

Заместитель Александра Кустова, полковник юстиции Алексей Ткач за 2019 год заработал 3,58 миллиона рублей. Он владеет вместе с супругой квартирой площадью 116,7 квадратных метра, а также автомобилем Lexus RX300. Жена Алексея Ткача за год заработала 480 тысяч рублей. У двух несовершеннолетних детей, указанных в декларации, никакого имущества в собственности нет.

Второй заместитель Александра Кустова - Олег Черников - вместе с супругой владеет двумя квартирами площадью 107,4 и 64,2 квадратных метра. Жена Черникова в прошлом году заработала почти 679 тысяч рублей.