14-летний подросток погиб от удара молнии в Кузбассе Фото: Иван ВИСЛОВ

От удара молнии в Кузбассе погиб 14-летний подросток. Ребенок находился во время грозы на улице.

Чрезвычайное происшествие случилось в Прокопьевске, на улице Международной. Здесь очевидцы обнаружили тело ребенка.

- Медиками была констатировала смерть в результате удара молнией, - сообщает пресс-служба Кузбасского центра медицины катастроф.

Как оказалось, во время грозы ребенок находился на улице не один, а с приятелем. 13-летний подросток тоже пострадал от разгула стихии и нуждался в помощи врачей.

- Чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, который во время удара молнии находился рядом с погибшим. Ребенок был доставлен в больницу, - отметили в пресс-службе центра.

Сейчас подросток находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

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