5-летняя девочка и две женщины пострадали в ДТП в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Водители двух иномарок не поделили дорогу в одном из кузбасских городов. В результате пострадали маленькая девочка и две женщины.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло около 16.40 на пересечении улицы Чкалова и переулка Козлова в городе Белово. Сотрудники Госавтоинспекции уже установили предварительную картину, что же произошло на перекрестке. По данным областного ведомства, водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy решил повернуть налево. Однако он проигнорировал необходимость уступить дорогу встречному автомобилю и в результате врезался в автомобиль Mazda Demio.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три пассажира автомобиля Mazda Demio: женщины 53 и 75 лет, а также девочка пяти лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за семь месяцев 2020 года на территории Кемеровской области зарегистрировано 231 ДТП, причиной которых стало несоблюдение очередности проезда. В них пять человек погибли, 321 получил травмы различной степени тяжести. С участием детей-пассажиров в возрасте до 16 лет произошло 78 ДТП, в которых пять несовершеннолетних погибли, 94 получили травмы различной степени тяжести.