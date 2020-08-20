Кемеровчанка ножницами до смерти забила своего обидчика Фото: Екатерина РОМАНОВА

Алкоголь и обидные слова стали причиной трагедии, разыгравшейся в Рудничном районе Кемерова. Здесь женщина убила своего сожителя ножницами.

37-летняя кемеровчанка вместе с сожителем в один из октябрьских дней в своей комнате в общежитии принимали гостей. Разгоряченный алкоголем, мужчина грубо разговаривал со своей подругой, при этом его речь изобиловала нецензурными словами. В конце концов, он попросту избил свою сожительницу.

Женщина решила утихомирить возлюбленного и ударила его ножом в спину. Однако это лишь вызвало новый приступ гнева. Тогда кемеровчанка схватила ножницы и стала наносить ими удары.

Очевидцы видя, что мужчина ранен, вызвали скорую помощь, и врачи доставили кемеровчанина в больницу. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице через несколько дней.

- Подозреваемая была задержана, со следствием она сотрудничала, вину признала, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.