Врач показал «красную зону» коронавирусной больницы в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео оперативного штаба Кузбасса.

Как выглядит «красная зона» больницы для больных с коронавирусом? В каком состоянии находятся пациенты? Как они переносят заболевание? Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог НГКБ № 1 Александр Куртуков.

В «красной зоне» Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 находятся пациенты, чье состояние особенно тяжелое. Все они нуждаются в помощи врачей-реаниматологов.

- Все пациенты тяжелые, тяжело переносят заболевание, - рассказывает Александр Куртуков. - Им требуется вентиляция легких, кислородная поддержка.

По словам Александра Куртукова, среди пациентов есть и медицинские работники, у которых имеется большое поражение легких - более 50 процентов. Помощь им оказывается наравне с остальными пациентами.

- Работы много. Отделение не переполнено, но, тем не менее мы близки к этому. Стационар потихонечку тоже переполняется, - отмечает Александр Куртуков.