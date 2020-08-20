Машина всмятку, водитель погиб: в Новокузнецке произошло смертельное ДТП. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Превышение скорости стало причиной дорожно-транспортного происшествия, которое случилось рано утром 20 августа в Новокузнецке. Здесь на улице Восточной вылетел с дороги и перевернулся автомобиль.

Рано утром в четверг, 20 августа, около 7.45, по улице Восточной двигался автомобиль «УАЗ-Патриот». Водитель допустил сразу несколько нарушений: он не пристегнулся ремнем безопасности, не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия. Все это привело к тому, что машина съехала с дороги о опрокинулась. Водителя же попросту выбросило из салона.

- В результате ДТП водитель УАЗа, мужчина 44 лет, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины дорожно-транспортного происшествия. А также призывают всех водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.