В Кузбассе из-за пассажирки без маски сорвался междугородний рейс. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

В Кузбассе пассажирка без маски сорвала междугородний автобусный рейс.

Инцидент произошел в Междуреченске.

Автобус № 101, который должен был следовать из Междуреченска до автовокзала в Мысках, пришлось остановить из-за девушки, не пожелавшей надевать медицинскую маску. Конечной остановкой для всех пассажиров стала «Детская поликлиника» на проспекте Строителей.

Как рассказала кондуктор, другие пассажиры пробовали и вежливо просить девушку соблюсти правила безопасности, и ругались, и даже пытались высадить - бесполезно. При этом маска у нее была.

- Все вышли и ушли в следующий автобус, и она в том числе, - рассказала женщина. - Но в него ее уже не запустили, оставили на остановке. А мы, получается, пропустили круг, рейс сорван.

В администрации Междуреченска напомнили, что находиться без маски в общественном транспорте, любых общественных местах, расположенных внутри зданий, в помещениях при ведении трудовой деятельности - запрещено! За это можно получить штраф от 1 до 30 тысяч рублей.