Кузбасским семьям выделили более 30 миллионов рублей на подготовку детей к школе. Фото: Минобразования и науки Кузбасса

В Кузбассе 5,7 тысячи семей получили материальную помощь на сумму более 30 миллионов рублей. В области прошла традиционная акция «1 сентября - каждому школьнику».

Акция проходила в течение месяца - с 20 июля по 20 августа. За это время 5689 семей получили помощь на сумму 30, 1 миллиона рублей.

- Цель акции - поддержать многодетные и малообеспеченные семьи, дать каждой семье возможность хорошо подготовить детей к школе, купить все необходимое. Специалисты отработали все заявки и приняли меры, чтобы помочь всем желающим. Важно, что областную акцию поддерживают муниципалитеты и представители бизнеса, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

5358 малообеспеченных и многодетных семьей получили сертификаты на сумму пять тысяч рублей, еще 331 семья, в которой воспитываются по четыре школьника и больше, - сертификаты на сумму 10 тысяч рублей.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, для семей работали специальные школьные ярмарки, где сертификаты можно было обменять на одежду, обувь и канцелярские товары.