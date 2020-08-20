Сергей Цивилев сообщил, как будут работать школы 1 сентября. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, как будут работать школы 1 сентября. Несмотря на коронавирус, решено не отказываться от обычного формата.

- Даже самые передовые и совершенные технологии не заменят живого общения с учителями и друзьями. Для успешной социализации, здорового развития детям очень важно взаимодействовать со сверстниками. Поэтому мы ориентируемся на режим очного обучения во всех школах. Но если ситуация будет меняться, в отдельных школах возможны ограничения, - отметил глава региона во время августовского педсовета, который начал работу 19 августа.

Отметим, что традиционный педсовет, который продлит свою работу до 28 августа, впервые проводится в дистанционном формате. Для участников будет организовано более 80 тематических секций по цифровизации образования, профориентации школьников, развитию среднего профессионального и высшего образования, повышению квалификации педагогов, волонтерскому движению. Также подготовлена онлайн-программа с участием региональных и федеральных спикеров.