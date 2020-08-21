Летевший из Таштагола вертолет совершил аварийную посадку

Летевший к Агафье Лыковой вертолет повредил стойку шасси Фото: Мария ЛЕНЦ

Вертолет Ми-8 при посадке в районе реки Еринат в Хакасии повредил при посадке стойку шасси. На борту вертолета находились 17 человек.

- Около 20.00 по местному времени в районе реки Еринат в Хакасии при посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Аэро-Кузбасс» произошло повреждение стойки шасси. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.

На данный момент известно, что на борту вертолета, который летел по разрешенному маршруту, находились четыре члена экипажа и 13 пассажиров. В конечной точке маршрута при посадке у вертолета надломилась стойка шасси. При аварии никто не пострадал. В самое ближайшее время в этот район отправится резервный борт, который доставит необходимые запчасти для ремонта вертолета.

Туристы же связались со спасателями и отметили, что в помощи никто из них не нуждается, они обеспечены провизией. На заимке Агафьи Лыковой они пробудут до 31 августа, а потом их также вертолетом доставят обратно.