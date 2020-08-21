В Междуреченске снова открылись ТЦ, фитнес-центры и рестораны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Междуреченске после снятия ограничений вновь открылись ТЦ, фитнес-центры и рестораны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей официальной странице в соцсетях.

Напомним, что ограничения для бизнеса действовали с 5 по 20 августа. В пятницу, 21 августа, вновь заработали: объекты розничной торговли; торгово-развлекательные центры и комплексы, торговые центры и комплексы; рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и весь общепит; аттракционы, хореографические студии, культурно-досуговые учреждения; организации, предоставляющие парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги; организации, ведущие деятельность на объектах, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры, залы и другие спортивные объекты.

Кроме того, испытания комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) теперь могут проводиться не только на открытом воздухе.

При этом режим повышенной готовности в области продлен до 31 августа.