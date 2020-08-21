В Кузбассе сняли часть ограничений по коронавирусу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе сняли ряд ограничений с образовательных и воспитательных учреждений. С 25 августа в прежний режим работы возвращаются детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.

Для вышеуказанных учреждений, а также Кемеровской специальной общеобразовательной школы имени Фельде отменяется 14-дневный круглосуточный режим работы. Однако при этом в учреждения запрещен вход посторонним, которые не являются работниками служб или представителями негосударственных организаций и органов исполнительной власти.

Также должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. За здоровьем воспитанников будет организовано круглосуточное медицинское наблюдение, у работников и посетителей на входе будут измерять температуру, для сотрудников обязательным остается ношение масок и респираторов. На входе в учреждения должны присутствовать маски и кожные антисептики. Последние обязательно требуется располагать рядом с умывальниками. Помещения необходимо убирать ежедневно с использованием дезинфицирующих средств, а также проветривать каждые два часа. Обязательно регулярное обеззараживание воздуха.